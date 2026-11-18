Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про знищення 60 військових цілей хуситів у єменських провінціях Сана, Ходейда, Амран і Саада. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на заяву коаліції, оприлюднену вранці в середу.

Цілі операції

Речник коаліції Туркі аль-Малікі заявив у соцмережі X, що операція була спрямована на послаблення спроможностей хуситів застосовувати балістичні ракети та безпілотники, а також на протидію морським загрозам.

За його словами, серед уражених об'єктів були тунелі в гірській місцевості, де зберігали балістичні ракети, а також об'єкти для складання й зберігання безпілотників.

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Відновлення бойових дій

Бойові дії між урядовими силами та хуситами відновилися в липні. За даними звітів ООН, це призвело до тисяч загиблих і поранених та переміщення понад чверті мільйона людей.

Ескалація завершила період відносного спокою, який тривав у Ємені з квітня 2022 року. Війна в країні триває з вересня 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та кілька провінцій. У березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку міжнародно визнаного уряду.

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