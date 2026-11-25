Саудівська коаліція заявила про знищення чотирьох дронів над Рас-Таннурою — Anadolu Agency
Саудівська коаліція заявила, що саудівська протиповітряна оборона перехопила та знищила чотири безпілотники над Рас-Таннурою у Східній провінції Саудівської Аравії.
Уламки впали під час перехоплення
Про операцію повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі у заяві, опублікованій у соцмережі X. За його словами, під час перехоплення впали кілька уламків. Попередня оцінка не виявила постраждалих, повідомляє Anadolu Agency.
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Атака в Ер-Ріяді напередодні
Перехоплення відбулося наступного дня після атаки безпілотника на вежу у Фінансовому районі короля Абдалли в Ер-Ріяді. За даними саудівської цивільної оборони, тоді постраждали 11 людей.
Аль-Малікі поклав відповідальність за атаку в Ер-Ріяді на єменських хуситів і заявив про рішучу відповідь. Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену у протистоянні з хуситами. У 2014 році хусити захопили столицю Ємену Сану та інші частини країни.