Саудівська коаліція заявила, що саудівська протиповітряна оборона перехопила та знищила чотири безпілотники над Рас-Таннурою у Східній провінції Саудівської Аравії.

Уламки впали під час перехоплення

Про операцію повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі у заяві, опублікованій у соцмережі X. За його словами, під час перехоплення впали кілька уламків. Попередня оцінка не виявила постраждалих, повідомляє Anadolu Agency.

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Атака в Ер-Ріяді напередодні

Перехоплення відбулося наступного дня після атаки безпілотника на вежу у Фінансовому районі короля Абдалли в Ер-Ріяді. За даними саудівської цивільної оборони, тоді постраждали 11 людей.

Аль-Малікі поклав відповідальність за атаку в Ер-Ріяді на єменських хуситів і заявив про рішучу відповідь. Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену у протистоянні з хуситами. У 2014 році хусити захопили столицю Ємену Сану та інші частини країни.

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