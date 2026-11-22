У Саудівській Аравії очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила про перехоплення та знищення безпілотника, який хусити запустили у напрямку регіону Ріяд. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява коаліції

За словами речника коаліції Туркі аль-Малікі, системи протиповітряної оборони перехопили та знищили дрон, запущений хуситами у напрямку регіону Ріяд. Він оприлюднив це повідомлення у соцмережі X.

У матеріалі наведено заяву коаліції; інших джерел підтвердження цієї інформації там не вказано. Відомостей про наслідки інциденту в повідомленні також немає.

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Протистояння в Ємені

Перехоплення відбулося на тлі посилення протистояння між коаліцією та хуситами, включно з атаками на саудівські аеропорти й енергетичні об’єкти.

Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію, яка підтримує уряд Ємену в протистоянні з хуситами. Угруповання контролює столицю Ємену Сану та інші частини країни з 2014 року.

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