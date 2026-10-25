Саудівська коаліція заявила про знищення дрона над Ер-Ріядом — Anadolu Agency

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що вранці 25 жовтня перехопила та знищила безпілотник над регіоном столиці країни Ер-Ріяда. Про це повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі. За даними Anadolu Agency, він оприлюднив заяву в соцмережі X.

Деталі перехоплення

Походження безпілотника не уточнюється. Коаліція також не надала інформації про можливих загиблих, постраждалих або пошкодження внаслідок інциденту.

Напередодні коаліція заявила про перехоплення і знищення двох балістичних ракет, які, за її даними, єменські хусити запустили у напрямку саудівських міст Таїф і Янбу.

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Заяви хуситів

Хусити окремо заявили, що завдали ракетних і дронових ударів по аеропортах, нафтових об’єктах та авіабазі в Саудівській Аравії. Серед цілей вони назвали головний аеропорт Ер-Ріяда — Міжнародний аеропорт імені короля Халіда. Угруповання назвало ці атаки відповіддю на саудівські авіаудари по Ємену.

Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену в протистоянні з хуситами. Хусити контролюють столицю Ємену Сану та інші частини країни з 2014 року.

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