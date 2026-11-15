Саудівська коаліція заявила про знищення дрона над Східною провінцією — Anadolu Agency

Сили протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопили та знищили безпілотник над Східною провінцією королівства рано-вранці 15 листопада. Про це повідомила коаліція на чолі із Саудівською Аравією.

Заява представника коаліції

Речник коаліції Туркі аль-Малікі оголосив про перехоплення дрона на платформі X. За даними Anadolu Agency, він не навів додаткових деталей про безпілотник або обставини операції.

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Попередні перехоплення

Днем раніше Туркі аль-Малікі заявив, що саудівська ППО перехопила та знищила два дрони, запущені єменськими хуситами. За його словами, їх знищили над Ер-Ріядом і південними районами Саудівської Аравії.

Перехоплення відбулися на тлі посилення бойових дій між хуситами та Саудівською Аравією. Коаліція повідомляла про неодноразові ракетні й дронові атаки на територію королівства. Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та інші провінції. У 2015 році коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася для підтримки уряду Ємену.

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