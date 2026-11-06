Саудівська коаліція заявила про знищення дрона в районі Ер-Ріяда — Anadolu Agency

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про перехоплення та знищення безпілотника в районі Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії. Про це 6 листопада повідомив речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі.

Заява коаліції

За інформацією Anadolu Agency, Туркі аль-Малікі оприлюднив заяву про це в соціальній мережі X. У ній він повідомив про перехоплення та знищення дрона в районі саудівської столиці. Джерело не наводить інших подробиць інциденту. Зокрема, не вказано, кому належав апарат, звідки його запустили та чи мав інцидент будь-які наслідки.

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Ескалація навколо Ємену

Саудівська коаліція підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену. Її повідомлення пролунало на тлі тривалої військової ескалації між коаліцією та єменським угрупованням хуситів. За даними агентства, хусити неодноразово запускали ракети й безпілотники у напрямку території Саудівської Аравії. У повідомленні коаліції йдеться саме про район Ер-Ріяда.

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