Саудівська коаліція заявила про знищення дрона в регіоні Мекки — Jerusalem Post

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про перехоплення та знищення безпілотника в регіоні Мекки. За твердженням коаліції, дрон запустили єменські хусити, повідомляє Jerusalem Post.

Інцидент стався на тлі серії транскордонних атак, у яких, за даними видання, хусити застосовували безпілотники та ракети проти військових об’єктів, аеропортів і енергетичної інфраструктури Саудівської Аравії.

Заперечення хуситів

Хусити заперечили, що здійснювали атаку в напрямку Саудівської Аравії. Їхній військовий речник Ях’я Сарі назвав повідомлення коаліції неправдивим у дописі в X та заявив, що угруповання не проводило операцій проти саудівської території.

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Сарі також заявив, що операції хуситів спрямовані на нафтові об’єкти та військові бази Саудівської Аравії. Угруповання неодноразово відкидало звинувачення в атаках на Мекку та Медину — два найсвятіші міста ісламу.

Заяви про інші атаки

У четвер хусити заявили про атаки на кілька нафтопереробних заводів та аеропортів у Саудівській Аравії. Серед названих ними об’єктів — нафтопереробний завод у Рас-Танурі, завод у Рабізі, об’єкт Aramco в Абкайку, а також міжнародні аеропорти імені короля Халіда в Ер-Ріяді та імені короля Фахда в Даммамі.

Саудівська влада не надала негайного підтвердження цих заяв хуситів.

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