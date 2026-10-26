Саудівська коаліція заявила про знищення двох пускових установок у Сані — Anadolu Agency

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією вранці в понеділок завдала ударів по столиці Ємену Сані та заявила про знищення двох балістичних ракетних пускових установок, які використовували хусити. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява коаліції

Речник коаліції Туркі аль-Малікі заявив, що одну з пускових установок хусити нібито використали для атаки на столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд упродовж останніх годин. За його словами, коаліція продовжує операції, спрямовані на демонтаж мережі балістичних ракет хуситів.

Операція єменської армії

Єменська армія в неділю повідомила про «нейтралізацію» близько 218 бійців і польових командирів хуситів у межах 753 операцій за попередні 24 години. Також вона заявила про знищення або пошкодження 78 військових транспортних засобів і одиниць озброєння.

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За даними армії, операції в межах «Операції світанок Ємену» були спрямовані проти передових командних пунктів, укріплень, вогневих позицій, скупчень військ, підкріплень і транспортних засобів постачання. Військові також заявили, що удари порушили рух підкріплень хуситів до лінії фронту та підтримали рейди й наземні атаки урядових сил.

Армія не уточнила, скільки з 218 «нейтралізованих» були загиблими або пораненими. Хусити на момент публікації не коментували ці повідомлення.

Ємен перебуває у конфлікті від 2014 року, коли хусити захопили Сану та низку провінцій. У 2015 році на підтримку міжнародно визнаного уряду втрутилася коаліція на чолі із Саудівською Аравією.

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