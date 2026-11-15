Саудівська коаліція заявила про знищення двох ракет у напрямку Ріяда — Anadolu Agency

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що її сили протиповітряної оборони перехопили та знищили дві балістичні ракети, які хусити запустили в напрямку столиці країни Ріяда. Про це в неділю, 15 листопада, повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі.

Заява коаліції

За даними Anadolu Agency, аль-Малікі оголосив про перехоплення ракет у соцмережі X. Раніше коаліція також повідомила, що її ППО перехопила та знищила два безпілотники над Східною провінцією Саудівської Аравії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні повідомлення

Додаткових подробиць щодо перехоплених дронів речник не навів. У суботу коаліція заявила про знищення ще двох безпілотників хуситів, які, за її твердженням, були спрямовані на Ріяд і південні райони королівства.

Перехоплення відбулися на тлі посилення протистояння між хуситами та Саудівською Аравією, що супроводжується ракетними й дроновими атаками на королівство. Коаліція втрутилася у конфлікт у Ємені у 2015 році на підтримку міжнародно визнаного уряду після того, як хусити захопили столицю Сану та інші частини країни.

Читай нас у