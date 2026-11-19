Саудівська коаліція заявила про знищення пускової установки хуситів — Anadolu Agency
Саудівська коаліція заявила про перехоплення кількох ракет, які єменські хусити випустили в напрямку Ер-Ріяда та південних районів Саудівської Аравії. Як повідомляє Anadolu Agency, за попередньою оцінкою, падіння уламків спричинило матеріальні пошкодження у столиці королівства.
Перехоплення над Ер-Ріядом
Речник коаліції Туркі аль-Малікі заявив, що сили коаліції відреагували на загрозу балістичної ракети, спрямованої на Ер-Ріяд. За його словами, попередня оцінка вказує на матеріальні пошкодження від падіння уламків, а їхній обсяг ще оцінюють.
Коаліція не надала подробиць про можливих загиблих або постраждалих, а також про повний обсяг пошкоджень у Ер-Ріяді.
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Удар по пусковій установці
Раніше аль-Малікі заявив про перехоплення та знищення балістичної ракети, випущеної в напрямку півдня Саудівської Аравії. Також коаліція повідомила про знищення пускової установки в північній єменській провінції Саада, яку, за її твердженням, використовували для спроби атаки на королівство.
Напередодні коаліція заявляла про перехоплення та знищення двох безпілотників хуситів над Ер-Ріядом і півднем Саудівської Аравії, а також двох крилатих ракет, що прямували до регіону столиці.