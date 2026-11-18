У Саудівській Аравії очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що перехопила та знищила крилату ракету, запущену єменськими хуситами у напрямку району Ріяда. Про це у соцмережі X повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі.

Заява коаліції

Аль-Малікі повідомив, що коаліція перехопила та знищила крилату ракету, запущену хуситами в напрямку району Ріяда. Інших подробиць щодо перехоплення він не навів. Про заяву коаліції повідомляє Anadolu Agency.

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Атаки на територію Саудівської Аравії

За даними агентства, з липня хусити активізували атаки на територію Саудівської Аравії. Для цього вони застосовували балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники; серед цілей були аеропорти, нафтові об’єкти та інші місця.

Саудівська Аравія з березня 2015 року очолює військову коаліцію, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену. Хусити захопили столицю країни Сану та інші провінції у вересні 2014 року.

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