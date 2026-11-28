Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що 28 листопада перехопила та знищила три балістичні ракети, які єменські хусити запустили в напрямку південних районів Саудівської Аравії. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява коаліції

Речник коаліції Туркі аль-Малікі повідомив у соцмережі X, що системи протиповітряної оборони перехопили та знищили дві балістичні ракети, запущені хуситами в напрямку південного регіону Саудівської Аравії. Раніше того ж дня він заявив про знищення ще однієї балістичної ракети, яка також прямувала на південь країни.

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Попередження цивільної оборони

Цивільна оборона Саудівської Аравії ненадовго оголошувала попередження про загрозу в південно-західній провінції Джизан, губернаторстві Хаміс-Мушайт та місті Абха. Згодом відомство повідомило, що небезпека в цих районах минула.

У повідомленні зазначається, що події відбулися на тлі посилення ракетних і дронових атак хуситів на Саудівську Аравію. Ємен перебуває у стані конфлікту з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та інші частини країни. Саудівська Аравія очолює військову коаліцію на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену з березня 2015 року. За даними агентства, нова ескалація між урядовими силами та хуситами почалася в липні після зриву перемир’я, досягнутого у 2022 році.

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