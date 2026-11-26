Очолювана Саудівською Аравією військова коаліція заявила, що хусити атакували нафтопереробний завод компанії Saudi Aramco в місті Джизан на південному заході Саудівської Аравії, неподалік кордону з Єменом. Підприємство здатне переробляти до 400 тисяч барелів сирої нафти на добу, повідомляє Channel NewsAsia.

Заява коаліції

За даними коаліції, після атаки її сили знищили пускову установку для балістичних ракет у єменському портовому місті Ходейда. У коаліції стверджують, що саме з цієї установки хусити здійснили удар по заводу в Джизані.

Раніше коаліція попередила, що подальші атаки на цивільних та цивільну інфраструктуру матимуть наслідком рішучу військову відповідь.

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Попередні атаки

Напередодні хусити заявили про атаки на Рас-Таннуру — найбільший нафтопереробний завод Саудівської Аравії та важливий центр експорту нафти — а також на порти Джидда і Джизан на Червоному морі. Коаліція повідомила, що перехопила чотири безпілотники над Рас-Таннурою, а сили протиповітряної оборони знищили ще один дрон поблизу Ісламського порту Джидди.

Хусити контролюють найбільш населені райони Ємену, зокрема столицю Сану. У матеріалі зазначається, що вони запускали ракети й безпілотники по саудівських аеропортах, нафтових об'єктах та офісних будівлях після відновлення громадянської війни в Ємені у липні.

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