Очолювана Саудівською Аравією коаліція, що підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, заявила про перехоплення та знищення безпілотника, запущеного єменськими хуситами поблизу Ісламського порту Джидди на заході Саудівської Аравії.

Перехоплення біля порту Джидди

Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив у соцмережі X, що дрон перехопили в районі порту. За його словами, цивільні не постраждали від падіння уламків після перехоплення. Про інцидент повідомляє Anadolu Agency.

Удар по порту Джазан

Раніше того ж дня коаліція також заявила, що снаряд, запущений хуситами, влучив у порт Джазан на південному заході Саудівської Аравії. За даними коаліції, удар спричинив незначні пошкодження, водночас цивільні не постраждали.

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Хусити взяли на себе відповідальність за дві атаки на порти Джидди та Джазана. Угруповання заявило, що діяло у відповідь на удари коаліції по порту Аль-Худайда на заході Ємену, але не уточнило, яку саме зброю застосувало.

Ці інциденти сталися на тлі посилення ракетних і дронових атак хуситів на Саудівську Аравію, зокрема по аеропортах, енергетичних та інших цивільних і економічних об’єктах. Саудівська Аравія очолює військову коаліцію на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену з березня 2015 року.

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