Саудівська коаліція знищила дрон над Східною провінцією — Anadolu Agency

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що 5 листопада перехопила та знищила безпілотник над Східною провінцією Саудівської Аравії.

Заява коаліції

Про це у заяві повідомив речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі, передає Anadolu Agency. Він не ідентифікував походження безпілотника та не навів відомостей про можливих постраждалих чи пошкодження.

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Загострення бойових дій

Оголошення коаліції пролунало на тлі загострення бойових дій між нею та єменським рухом хуситів.

Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, яка з 2015 року підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену в протистоянні з хуситами. Коаліція почала підтримувати цей уряд після того, як хусити попереднього року захопили столицю Сану та інші частини Ємену.

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