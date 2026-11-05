Саудівська коаліція знищила дрон над Східною провінцією — Anadolu Agency
Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що 5 листопада перехопила та знищила безпілотник над Східною провінцією Саудівської Аравії.
Заява коаліції
Про це у заяві повідомив речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі, передає Anadolu Agency. Він не ідентифікував походження безпілотника та не навів відомостей про можливих постраждалих чи пошкодження.
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Загострення бойових дій
Оголошення коаліції пролунало на тлі загострення бойових дій між нею та єменським рухом хуситів.
Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, яка з 2015 року підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену в протистоянні з хуситами. Коаліція почала підтримувати цей уряд після того, як хусити попереднього року захопили столицю Сану та інші частини Ємену.