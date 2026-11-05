Саудівська компанія виплатить 181 тис ріялів родині загиблого непальця — Kathmandu Post

У Саудівській Аравії компанія погодилася виплатити 181 тисячу саудівських ріялів родині 45-річного непальського працівника Бхарата Махато, який загинув під час атаки безпілотника на нафтовому родовищі Шайба у Східній провінції. До суми входять 31 тисяча ріялів виплат після завершення трудових відносин і 150 тисяч ріялів компенсації.

Компенсація після звернення посольства

Домовленості досягли за сприяння посольства Непалу в Ер-Ріяді, повідомляє Kathmandu Post. Радник із трудових питань посольства Кабірадж Упреті заявив, що кошти перекажуть родині після завершення необхідних адміністративних процедур.

Махато працював прибиральником на проєкті Saudi Aramco через компанію Abdul Wahab Mansour Al Moallam Sons Company. Строк дії його дозволу на працевлаштування сплив приблизно за рік до загибелі. Через це родина не могла претендувати на допомогу Непальської ради з питань іноземного працевлаштування та виплату за страховою програмою для трудових мігрантів.

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За даними видання, після того як посольство повідомило роботодавцю про ситуацію сім'ї, компанія вирішила надати компенсацію за рахунок власних коштів. За системою підтримки трудових мігрантів Непалу родина працівника, який помер за кордоном із чинним дозволом на роботу, може отримати 1 мільйон непальських рупій із фонду добробуту та до 1,5 мільйона рупій за програмою строкового страхування життя.

Загибель на нафтовому родовищі

Бхарат Махато, уродженець округу Махоттарі в Непалі, загинув 21 жовтня. За інформацією Kathmandu Post, атаку на нафтовий проєкт здійснили єменські хусити; також загинув працівник із Філіппін. Непальське посольство завершило процедури для репатріації тіла Махато, однак перебої в авіасполученні ускладнюють визначення дати його доправлення до Непалу.

Махато працював у Саудівській Аравії 14 років і був головним годувальником родини. Після його загибелі дружина Індріка залишилася з чотирма дітьми та кредитом на будівництво будинку, який сім'я сплачувала коштом переказів із Саудівської Аравії.

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