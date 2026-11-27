Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман цього літа переконав адміністрацію президента США Дональда Трампа припинити тиск на Венесуелу щодо її членства в ОПЕК. Про це з посиланням на двох обізнаних співрозмовників повідомляє The Independent. Саудівська Аравія є найбільшим виробником нафти в організації та її фактичним лідером.

Тиск на засновників ОПЕК

За даними десяти джерел видання, Вашингтон раніше закликав Венесуелу та Ірак — двох із держав-засновниць ОПЕК — розглянути можливість виходу з організації. За їхніми словами, адміністрація США також не дозволила Венесуелі сплатити щорічний членський внесок до ОПЕК.

Американські посадовці прагнули, щоб обидві країни наростили видобуток нафти та залучили інвестиції, стверджують співрозмовники. Частина з них побоювалася, що виробничі обмеження ОПЕК можуть перешкодити цим планам. Трамп неодноразово критикував ОПЕК, називаючи її картелем і монополією, яка штучно завищує ціни на нафту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Іраку та Держдепартаменту

Прем'єр-міністр Іраку Алі Фалех аль-Заїді порушував питання про можливий вихід країни з ОПЕК на урядовій нараді після розмов з американськими посадовцями, повідомили два джерела. Водночас іракське міністерство нафти переконало його залишитися в організації та натомість домагатися збільшення квоти на видобуток.

Держдепартамент США не відповів на запитання про можливе блокування венесуельського внеску. Водночас відомство підтвердило, що США мають повноваження ухвалювати рішення щодо використання венесуельських державних коштів, які зберігаються на контрольованому американською стороною рахунку. Представник Держдепартаменту заявив, що посадовці нижчого рівня могли обговорювати з Венесуелою її вихід з ОПЕК, але це не було темою перемовин на високому рівні.

Внесок Венесуели до ОПЕК

Щорічні внески членів ОПЕК становлять близько 2,8 млн євро, або $3,08 млн, для кожної країни. За даними джерел в ОПЕК, організація не планує виключати Венесуелу через несплату внеску. Венесуела нині звільнена від квот ОПЕК+ через падіння видобутку: у вересні країна видобувала близько 1,2 млн барелів на добу, за даними ОПЕК.

Читай нас у