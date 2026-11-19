Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман прийняв у Ер-Ріяді командувача Центрального командування США адмірала Бреда Купера. Сторони обговорили двосторонні відносини, зокрема військову співпрацю, а також розвиток ситуації в регіоні, повідомляє Anadolu Agency.

Учасники переговорів

У зустрічі також брали участь міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман, радник королівства з національної безпеки та начальник генерального штабу. Про переговори повідомило Саудівське інформаційне агентство SPA.

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Напруженість у регіоні

Зустріч відбулася на тлі напруженості у відносинах між США та Іраном. За даними агентства, переговори між двома країнами зайшли в глухий кут через розбіжності щодо судноплавства Ормузькою протокою.

Також тривають бойові дії між Саудівською Аравією та єменським угрупованням хуситів. Anadolu Agency зазначає, що ракетні та безпілотні атаки угруповання були спрямовані на енергетичні об’єкти й інші цілі на території королівства.

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