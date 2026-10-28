Саудівський центр запустив у Ємені гуманітарні проєкти для 3,4 млн людей — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді, Центр гуманітарної допомоги і порятунку імені короля Салмана (KSrelief) запустив новий пакет гуманітарних і благодійних проєктів для Ємену. У церемонії взяв участь голова Президентської керівної ради Ємену Рашад аль-Алімі. За даними Asharq Al-Awsat, загальна кількість бенефіціарів оголошених проєктів становить 3,435 млн людей.

Продовольство, житло та вода

Серед ініціатив — розподіл 250 тис. продовольчих наборів, що включають 500 тис. коробок, а також 25 тис. комплектів для тимчасового проживання і 17,5 тис. наметів у межах шостого етапу екстреного плану забезпечення житлом.

Для внутрішньо переміщених людей у губернаторстві Лахдж передбачено 2,9 млн літрів питної води в межах одного екстреного проєкту та ще 5,3 млн літрів у межах програми з водопостачання, санітарії та гігієни. У губернаторстві Таїз мають поставити 4,7 млн літрів безпечної питної води, в Адені — 3,78 млн літрів.

У місті Таїз планують розподілити 5 тис. продовольчих наборів і 9 960 банок дитячої молочної суміші, а також надати основні ліки та медичні матеріали. Окремий проєкт передбачає постачання медикаментів, медичних матеріалів і обладнання Міністерству охорони здоров’я Ємену.

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Житло і волонтерські програми

У губернаторстві Хаджа мають облаштувати житловий комплекс для переміщених людей із 232 будинками, забезпеченими сонячною енергією, та об’єктами громадського призначення. Також KSrelief оголосив про запуск 100 волонтерських програм у різних губернаторствах Ємену, які, за очікуваннями, охоплять 265 тис. людей.

Програми включають операції на відкритому серці та катетеризацію, боротьбу зі сліпотою, кохлеарну імплантацію і слухову реабілітацію, спеціалізовану хірургію, навчання та економічне розширення можливостей населення.

Керівник KSrelief Абдулла бін Абдулазіз ар-Рабіа заявив, що центр реалізував у Ємені 1 238 проєктів загальною вартістю понад 4,8 млрд доларів. Він також звинуватив угруповання хуситів у перешкоджанні гуманітарному доступу, затриманні працівників гуманітарних організацій, зокрема співробітників ООН, та атаках на гуманітарну допомогу.

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