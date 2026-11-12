Schufa оновить старі кредитні рейтинги через нові правила захисту даних — Der Spiegel

У Німеччині кредитне бюро Schufa адаптує свої старі рейтинги кредитоспроможності до нових вимог щодо захисту даних. Із 20 листопада для бюро кредитних історій діятимуть суворіші законодавчі правила для таких оцінок, а також нові норми щодо споживчих кредитів, повідомляє Der Spiegel.

Більше даних у безкоштовній довідці

Schufa оцінює кредитоспроможність споживачів на основі зібраних даних. Ці оцінки використовують банки, кредитні посередники, онлайн-магазини та постачальники енергії, щоб визначити ймовірність сплати рахунків клієнтом. Низький рейтинг може суттєво ускладнити укладення договору на мобільний зв’язок або оренду житла.

До старих моделей оцінювання мають додати відомості про рейтинги, передані компаніям упродовж останніх 12 місяців, використані дані, критерії з найбільшою вагою та показник якості прогнозу. Для рейтингів, які розраховуватимуть на запит компаній із 20 листопада 2026 року, безкоштовна копія даних міститиме додаткову інформацію. Із першого кварталу 2027 року пояснення щодо старих рейтингів також надаватимуть у цифровому форматі.

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Новий продукт для Buy Now, Pay Later

У березні Schufa представила новий рейтинг, який, за заявою компанії, має забезпечити більшу прозорість механізму оцінювання. Водночас бюро й надалі застосовує окремі рейтинги для певних галузей та індивідуальних клієнтів. Їх мають припинити не пізніше кінця 2028 року. За даними Schufa, у перспективі нова модель стане центральним рейтингом кредитоспроможності компанії.

Компанія також запроваджує окрему довідку для сервісів Buy Now, Pay Later. За заявою Schufa, вона має допомогти компаніям виконувати нові вимоги для малих кредитів і таких пропозицій, які з 20 листопада в багатьох випадках можна буде надавати лише після перевірки кредитоспроможності. За даними Schufa, запити щодо кредитоспроможності спочатку не впливатимуть на рейтинг споживачів.

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