Scout почала збирати валідаційні автомобілі Traveler і Terra у США — Motor1

Scout Motors почала складати валідаційні автомобілі майбутнього позашляховика Traveler і пікапа Terra на новому виробничому майданчику в Блайтвуді, штат Південна Кароліна, США. Як повідомляє Motor1, це означає перехід підприємства від етапу будівництва до фактичного виготовлення автомобілів.

Перші машини призначені для перевірки обладнання та виявлення можливих проблем у виробничому процесі до запуску серійного складання. За словами президента та генерального директора Scout Motors Скотта Кіо, оснащення заводу вже почало працювати, а команди компанії збирають на підприємстві перші валідаційні автомобілі.

Роботи та контроль якості

У кузовному цеху кузов кожного автомобіля формують приблизно зі 160 окремих деталей. У процесі задіяно понад 750 роботів, а кожен готовий кузов має близько 5 тисяч точок зварювання. Компанія застосовує системи моніторингу зварювання з підтримкою штучного інтелекту та вимірювальне обладнання для контролю відповідності кузовів інженерним вимогам.

Перед відправленням до фарбувального цеху зразки кузовів проходитимуть тисячі окремих вимірювань. Фарбувальний цех виконуватиме очищення, нанесення покриттів, антикорозійний захист, фарбування, сушіння та інспекцію. Далі автомобілі надходитимуть на складальну лінію, де встановлюватимуть електропроводку, вікна, сидіння, кермо та шини.

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Інвестиції та підготовка виробництва

Кузовний цех спроєктували для обробки до 40 автомобілів на годину за повного завантаження, однак нинішні роботи мають перевірний характер. Будівництво заводу перебуває на завершальній стадії, а більшість виробничого устаткування вже встановлено й воно працює.

Scout Motors інвестує у виробничий центр понад 2 млрд доларів. Очікується, що підприємство створить понад 4 тисячі робочих місць. Компанія також нарощує найм і співпрацює з місцевими коледжами та університетами для підготовки фахівців з автомобільної інженерії та виробництва.

У 2025 році Scout також повідомила про інвестицію в розмірі 300 млн доларів у парк постачальників на території підприємства. Проєкт має забезпечити приблизно тисячу робочих місць у постачальників і залучити ще 368 млн доларів інвестицій. Валідаційні складання триватимуть у 2027 році, після чого компанія планує перейти до наступної фази передсерійного виробництва.

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