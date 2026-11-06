Segway представила X Cruiser із каркасом безпеки та ременями — Electrek

Компанія Segway представила на виставці EICMA електричний двоколісний транспортний засіб X Cruiser, для якого передбачені захисний каркас, напівкаркасні конструкції та ремені безпеки. Модель розробляють для серійного виробництва, а її запуск у Китаї та Європі заплановано на 2027–2028 роки, повідомляє Electrek.

Захисні конструкції та електронні системи

За інформацією Segway, конструкцію X Cruiser створювали з огляду на автомобільні сценарії аварій. Виробник заявляє про чотиристоронній захист у разі зіткнення, поетапне поглинання енергії удару та ремені безпеки, покликані підвищити захист водія. До стандартного оснащення мають увійти система контролю сліпих зон і попередження про зміну смуги руху.

Компанія показала кілька варіантів компонування моделі. Серед них — частково закритий варіант, схожий на скутер, версія з посиленим сидінням у стилі гоночного автомобіля та захисною рамою навколо водія, а також конфігурація з дахом.

Segway наголосила, що описане оснащення відображає поточний стан розробки й не означає завершення сертифікації за автомобільними стандартами безпеки. Остаточний перелік обладнання та вимоги до сертифікації залежатимуть від конкретного ринку.

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Запас ходу та заряджання

Компанія планує застосувати в X Cruiser інтеграцію батареї CTB, тобто cell-to-body, для підвищення жорсткості конструкції та ефективнішого компонування акумулятора. Цільовий запас ходу становить майже 200 км.

Європейські версії, як очікується, матимуть заряджання змінним струмом Type 2 потужністю 4,5 кВт. Для китайського ринку запропонують опційне швидке заряджання постійним струмом вищої потужності. За поточним описом, модель матиме 15-дюймове переднє та 14-дюймове заднє колеса з шинами Michelin City Grip, TFT-дисплей діагоналлю 10,25 дюйма й опційний електричний кофр об’ємом 55 літрів.

X Cruiser також використовує ліцензовані у BMW Group розробки та ноу-хау для двоколісної техніки. Водночас Segway заявила, що самостійно відповідатиме за розробку, інтеграцію, валідацію, виробництво та сертифікацію моделі.

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