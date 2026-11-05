Сейм Польщі повторно ухвалив зміни до PIT і підвищення CIT до 22% — RMF24

Сейм Польщі повторно ухвалив закон про зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб і компаній. Документ передбачає нову ставку PIT у 24%, перегляд податкових порогів, а також підвищення ставки CIT для найбільших підприємств. Тепер закон мають передати до Сенату.

Нові пороги PIT

Як повідомляє RMF24, перший поріг оподаткування PIT планують підвищити зі 120 тис. до 130 тис. злотих. Ставка податку в цьому діапазоні має залишитися на рівні 12%.

Для доходів понад 130 тис. і до 150 тис. злотих закон запроваджує ставку 24%. Доходи, що перевищують 150 тис. злотих, як і раніше, оподатковуватимуться за ставкою 32%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни для компаній і платників спрощеного податку

Закон також передбачає збільшення ставки солідарного збору для осіб із найвищими доходами — з 4% до 5%. За даними за 2024 рік, цей збір сплачували 39 тис. осіб.

Для платників CIT, чия виручка за попередній рік перевищила 50 млн євро, ставку пропонують підвищити з 19% до 22%. Крім того, граничний обсяг виручки, який дозволяє обрати оподаткування за фіксованою ставкою, планують знизити з 2 млн до 250 тис. євро. До суми виручки, що перевищить цей ліміт упродовж року, застосовуватиметься ставка 17%.

Читай нас у