Сейм Польщі продовжив обмеження на подання заяв про захист на кордоні з Білоруссю — RMF24

Сейм Польщі схвалив продовження тимчасового обмеження права подавати заяви про надання міжнародного захисту на державному кордоні з Білоруссю. Обмеження діятиме з 17 листопада ще 60 днів, повідомляє RMF24.

За звернення уряду щодо надання згоди на продовження обмеження проголосували 425 депутатів Сейму. Проти висловилися 17 парламентарів, ще один утримався. Початкове положення про тимчасове обмеження подання заяв на міжнародний захист на кордоні з Білоруссю набуло чинності 27 березня 2025 року. Воно діє 60 днів і може продовжуватися за згодою Сейму на звернення Ради міністрів; раніше механізм уже продовжували дев’ять разів.

Аргументи уряду

У поясненні до звернення, поданого до Сейму 29 жовтня, уряд заявив, що причини запровадження обмеження не зникли. У документі йдеться про триваючу інструменталізацію міграції, яка, за оцінкою уряду, становить серйозну та реальну загрозу, зокрема для безпеки держави.

Автори звернення стверджують, що іноземці нападали на польські патрулі, кидаючи каміння, пляшки, тліючі гілки, цеглу та палиці з прикріпленими ножами й цвяхами. Уряд також заявив, що білоруські державні служби були причетні до атак на польських військових, поліцію та прикордонників, зокрема наводили вогнепальну зброю, кидали каміння, засліплювали лазерами й стробоскопічним світлом. У зверненні також згадано спроби під наглядом білоруських служб готувати та використовувати тунелі під прикордонною загорожею для переправлення груп іноземців до Польщі.

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Винятки з обмеження

Станом на 15 жовтня 2026 року від часу запровадження механізму заяви не прийняли від 496 іноземців. Водночас заяви 201 осіб із вразливих груп були прийняті.

Обмеження не поширюється на неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок і людей, які через вік або стан здоров’я можуть потребувати особливого ставлення. Прикордонна служба також може прийняти заяву, якщо вважатиме, що людині загрожує реальний ризик зазнати серйозної шкоди в державі, з якої вона безпосередньо прибула до Польщі.

Проти таких обмежень виступають громадські організації, що допомагають біженцям. На їхню думку, ці норми суперечать Конституції Польщі та міжнародним зобов’язанням, зокрема Конвенції про статус біженців 1951 року.

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