Сейм Польщі схвалив перевірку даних паперових дипломів роботодавцями — RMF24

Сейм Польщі ухвалив поправки до закону про вищу освіту і науку, які мають дозволити роботодавцям за визначених умов перевіряти дані про освіту кандидатів на роботу, зазначені в паперових дипломах. За законопроєкт проголосували 423 депутати, один був проти, ще 21 утримався. Тепер документ має розглянути Сенат.

Як повідомляє RMF24, зміни підготувало Міністерство науки Польщі в межах пакета дерегуляції. Нові положення мають набути чинності через 30 днів після офіційного оприлюднення закону.

Які дипломи можна буде перевірити

Правила стосуватимуться дипломів про закінчення вищої освіти, виданих у паперовій формі до 1 січня 2027 року. Із цієї дати Польща переходить на електронні дипломи. За словами заступниці міністра науки Марії Мрувчинської, їх перевірятимуть автоматично через спеціальну систему.

Університети на запит роботодавця, який має законний інтерес, надаватимуть інформацію про дані, внесені до паперового диплома. У заяві потрібно буде зазначити дані власника документа, зокрема ім’я, прізвище та номер диплома.

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Підстави для запиту та плата

Підставою для звернення мають бути обґрунтовані сумніви щодо справжності даних у дипломі. Зокрема, це може стосуватися випадків, коли питання щодо автентичності виникли після перевірки захисних елементів документа.

В оцінці впливу регулювання передбачено плату за кожне підтвердження на рівні 1% мінімальної заробітної плати, чинної в день подання запиту. У Міністерстві науки пояснили, що вона має покривати витрати на опрацювання звернення: не всі університети мають оцифровані бази даних випускників, тому іноді працівникам доведеться працювати з архівами.

Мрувчинська також заявила, що роботодавцеві не потрібно буде окремо запитувати згоду кандидата для перевірки диплома. За даними міністерства, щороку в Польщі видають у середньому 299 236 дипломів про закінчення вищої освіти, а нові правила потенційно можуть охопити документи, видані протягом останніх 50 років.

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