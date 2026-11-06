Сейм Польщі ухвалив закон про пільги для родин військових і службовців — RMF24

Сейм Польщі ухвалив закон про Картку родини службовців у формі, яка передбачає систему пільг для військових, службовців формувань, підпорядкованих міністерствам оборони та внутрішніх справ, а також членів їхніх сімей. За документ проголосував 431 депутат, дев’ять були проти, ще троє утрималися. Про це повідомляє RMF24.

Перед голосуванням депутати підтримали 13 уточнювальних та упорядкувальних поправок, поданих у другому читанні депутатами «Громадянської коаліції». Законопроєкт спільно підготували парламентські клуби «Громадянської коаліції», Польської селянської партії та Лівиці. Тепер документ має розглянути Сенат Польщі.

Які пільги передбачає картка

Картка має охопити професійних військових, бійців Територіальної оборони, резервістів, військових пенсіонерів і одержувачів рент, а також службовців поліції, Прикордонної служби, Державної пожежної служби та Служби охорони держави. Пільги також передбачені для ветеранів, ветеранів, які зазнали поранень, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або зниклих безвісти військових і службовців.

Власники картки та члени їхніх сімей зможуть отримувати медичні послуги поза загальною чергою у військових і відомчих медичних закладах. Діти бенефіціарів матимуть пріоритет під час зарахування до дитячих садків у разі зміни місця проживання.

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Закон також передбачає 37-відсоткову знижку на разові залізничні квитки та 49-відсоткову — на довгострокові проїзні документи. Пільга на оформлення паспорта становитиме 50% для дорослих і 75% для дітей. Окремо документ передбачає встановлення 15 травня Днем родини службовців у формі.

Обмеження для добровольчих пожежників

Під час розгляду законопроєкту частину прав поширили на пожежників-добровольців, які беруть участь у рятувальних операціях, а також на їхніх чоловіків або дружин і дітей. Водночас вони не матимуть права на 49-відсоткову знижку на довгострокові залізничні квитки та на позачерговий доступ до медичних послуг у закладах, підпорядкованих міністерствам внутрішніх справ і оборони.

Пожежний портал Remiza.pl розкритикував таке рішення. Видання заявило, що добровольцям залишили переважно пільги, які потребують найменших бюджетних витрат або не потребують їх: знижку на разові квитки, паспортні пільги та знижки в окремих магазинах.

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