Сейм Польщі відхилив вотум недовіри міністру Кервінському — RMF24

Сейм Польщі відхилив вотум недовіри міністру внутрішніх справ і адміністрації Марціну Кервінському. Ініціатором його відставки була партія «Право і справедливість», повідомляє RMF24.

Звинувачення опозиції

Представник «Права і справедливості» Павел Хреняк заявив, що за керівництва Кервінського Міністерство внутрішніх справ і адміністрації нібито стало інструментом політичної боротьби з опозицією, медіа, незалежними інституціями та громадськими об’єднаннями. Він також стверджував, що дії міністра підривають довіру громадян до силових структур.

Віцеголова PiS Пшемислав Чарнек під час дебатів звинуватив міністра у використанні поліцейських під час подій біля Конституційного трибуналу. За його словами, до Варшави з різних регіонів прибули понад тисяча правоохоронців, які не знали, які завдання мають виконувати.

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Відповідь міністра та позиція уряду

Кервінський назвав голосування третьою спробою домогтися його відставки та заявив, що розцінює це як оцінку своєї роботи з упорядкування справ у відомстві після попередників. Щодо присутності поліції біля Конституційного трибуналу міністр заявив, що правоохоронці перебувають там для захисту будівлі, дотримання законності та безпеки протестувальників.

Міністр також заявив, що чисельність польської поліції нині становить 104 тисячі поліцейських, а кількість вакансій удвічі менша, ніж за попередньої влади. За його словами, Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю має вчетверо більше співробітників, ніж у 2023 році. Прем’єр-міністр Дональд Туск виступив на захист Кервінського, заявивши, що той продовжить роботу на посаді.

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