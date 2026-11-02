Секретар із закордонних справ Індії Місрі відвідає Непал 4–5 листопада — The Hindu

Секретар із закордонних справ Індії Вікрам Місрі 4–5 листопада 2026 року відвідає Катманду, Непал, де зустрінеться з непальськими посадовцями. Це буде його перший візит до Непалу після вступу Балендри Шаха на посаду прем’єр-міністра в березні, повідомляє The Hindu.

Заплановані переговори

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що поїздка продовжить практику регулярних контактів на високому рівні між двома країнами та має сприяти розвитку всеосяжного двостороннього партнерства.

Однією з тем зустрічей, як очікується, стане можливий візит прем’єр-міністра Непалу Балендри Шаха до Індії. Якщо ця поїздка відбудеться, вона стане першою двосторонньою закордонною поїздкою Шаха після його приходу на посаду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посол і допомога після повеней

Також на порядку денному може бути призначення нового посла Непалу в Індії. Посольство Непалу в Нью-Делі вже кілька місяців не має посла після повернення до країни попереднього глави дипмісії Шанкара Прасада Шарми. За даними непальських дипломатичних джерел, Катманду очікує агреман Індії, щоб Нішчал Натх Пандей міг обійняти посаду нового посла.

Сторони також можуть обговорити подальшу допомогу Індії після повеней на річці Бхоте-Коші. У день оголошення візиту в Катманду відбулася акція асоціації колишніх військовослужбовців індійської армії, учасники якої вимагали відновити набір гуркхів до індійських збройних сил. Набір призупинили після запровадження в Індії схеми Agnipath.

Читай нас у