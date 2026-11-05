Секретар Радбезу РФ Шойгу звинуватив Польщу в підготовці диверсантів — Interia

Секретар Ради безпеки Росії, держави-агресора, Сергій Шойгу звинуватив Польщу, країни Балтії та інші держави в нібито підготовці людей для діяльності, шкідливої для Росії зсередини. Про це Interia повідомляє з посиланням на його заяву під час пресконференції в межах заходів до Дня народної єдності.

Заяви Шойгу про Польщу та Балтію

За словами Шойгу, діяльність, спрямована на «падіння» Росії, нібито почалася ще у 1990-х роках. Він стверджував, що існує багато організацій, які діють під різними назвами, зокрема як некомерційні організації та НУО.

Шойгу також заявив, що людей, яких він назвав диверсантами, навчають у Польщі, країнах Балтії та інших країнах. За його версією, такі центри нібито призначені для ведення діяльності, шкідливої для Росії зсередини. Він додав, що Рада безпеки РФ займається цим питанням.

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Погрози російського МЗС

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, коментуючи слова Шойгу, заявила, що Москва вважає за можливе реагувати на те, що вона називає ворожими діями Польщі та країн Балтії. Вона послалася на пункт 26 концепції зовнішньої політики Росії, ухваленої 31 березня 2023 року.

За твердженням Захарової, документ передбачає симетричні та асиметричні заходи у відповідь на дії інших держав, які Росія вважає загрозою своєму суверенітету й територіальній цілісності.

На початку тижня головний комендант поліції Польщі, генерал-інспектор Марек Боронь повідомив про спеціальну превентивну операцію поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. За його словами, додаткові сили діють у Вармінсько-Мазурському та Підляському воєводствах у взаємодії зі спецслужбами, військом і прикордонною службою, щоб запобігти можливим актам диверсії.

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