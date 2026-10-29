Секретарка з питань житла Гонконгу подала у відставку після пожежі — Channel NewsAsia

Секретарка з питань житла Гонконгу Вінні Хо подала у відставку після пожежі в районі Тайпо, унаслідок якої в листопаді 2025 року загинули 168 людей. Про це 29 жовтня оголосив глава адміністрації Гонконгу Джон Лі, повідомляє Channel NewsAsia.

Заява Джона Лі

Лі вибачився за смертельну пожежу та пообіцяв масштабні реформи в будівельній галузі й системі регулювання. Вінні Хо стала першою посадовицею, яка подала у відставку через цю трагедію.

Глава адміністрації також заявив, що чотири державні органи несуть часткову відповідальність за подію. За даними видання, уряд Гонконгу має вирішити, чи притягувати до відповідальності окремих осіб і посадовців, а також визначити дисциплінарні заходи та план реформ.

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Пожежа в житловому комплексі

Вогонь охопив сім 31-поверхових будинків житлового комплексу Wang Fuk Court у північному районі Тайпо, де тривали ремонтні роботи. Пожежа стала найсмертоноснішою в Гонконгу з 1948 року. Тисячі мешканців були змушені залишити домівки, які стали непридатними для проживання.

Лі виступив незадовго до очікуваного оприлюднення об’ємного звіту комісії, яку очолює суддя. Очікується, що документ міститиме опис недоліків регулювання та нагляду в системі ремонту будівель у Гонконгу.

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