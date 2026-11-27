Шотландський «Селтік» 26 листопада переміг португальський «Торреенсе» з рахунком 2:1 у матчі Ліги Європи на стадіоні «Кампу Мануел Маркіш» у Португалії. Вирішальний м’яч на 84-й хвилині забив колумбійський нападник Каміло Дуран, який вийшов на заміну. Як повідомляє Sky Sports News, він головою замкнув подачу Джеймса Форреста, який також з’явився на полі після заміни.

Обмін голами до перерви

Гості вийшли вперед уже на дев’ятій хвилині. Захисник «Торреенсе» Хаві Васкес намагався перервати подачу Жоти, але зрізав м’яч у власні ворота.

Господарі зрівняли рахунок через 10 хвилин. Алекс Алфаро влучив у поперечину ударом із 22 ярдів, приблизно 20 метрів, після чого гравці «Селтіка» не змогли вибити м’яч. Дані Жан скористався моментом і забив з льоту.

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Вирішальний гол Дурана

У другому таймі «Селтік» більше володів м’ячем, однак тривалий час не створював небезпечних моментів. На 84-й хвилині Форрест навісив на дальню стійку, де Дуран головою спрямував м’яч у сітку.

Цей гол став для Дурана 15-м у сезоні. Перемога принесла «Селтіку» шість очок у Лізі Європи та підняла команду на 25-те місце в таблиці турніру. У попередньому матчі проти «Бешикташа» форвард також вийшов із лави запасних і оформив дубль, який допоміг шотландській команді здобути вольову перемогу.

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