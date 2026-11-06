Селтік здолав Бешикташ 3:2 завдяки дублю Дурана — Sky Sports News

«Селтік» переміг «Бешикташ» з рахунком 3:2 у матчі Ліги Європи на «Селтік Парк». Каміло Дуран, який вийшов на заміну, забив два м’ячі, а шотландська команда здобула першу перемогу в нинішньому розіграші турніру, повідомляє Sky Sports.

Гості відкрили рахунок після пенальті

«Бешикташ» повів у рахунку після пенальті, призначеного за фол Джордана Лотомби на Ернесті Поку. Голкіпер Сем Джонстон відбив удар Жуніора Олітана з одинадцятиметрової позначки, однак футболіст гостей першим зіграв на добиванні й відправив м’яч у сітку.

Після пропущеного гола головний тренер «Селтіка» Мартін О’Нілл випустив на поле Каллума Османда, Каміло Дурана та Колбі Донована. Османд зрівняв рахунок першим дотиком, а згодом віддав передачу Дурану, який обіграв воротаря та вивів господарів уперед.

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Дуран відповів на дальній удар Кекчю

За п’ять хвилин до завершення основного часу Оркун Кекчю, який вийшов на заміну у складі «Бешикташа», зрівняв рахунок дальнім ударом приблизно з 25 ярдів. Проте вже за дві хвилини Дуран отримав м’яч від Кірана Тірні та забив третій м’яч «Селтіка», знову вивівши команду вперед.

Після перемоги «Селтік» залишається серед нижніх 12 команд таблиці Ліги Європи. До завершення основного етапу турніру команді належить провести ще чотири матчі.

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