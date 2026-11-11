Селтікс обіграли Севенті Сіксерс 123:101 у матчі Тейтума й Брауна — The Guardian

У Філадельфії, США, «Бостон Селтікс» перемогли «Філадельфія Севенті Сіксерс» з рахунком 123:101. Джейсон Тейтум набрав 21 очко, а Пол Джордж у матчі проти свого колишнього клубу записав до активу 36 очок. Як повідомляє The Guardian, це була перша цього сезону очна зустріч Тейтума та Джейлена Брауна.

Перша гра Брауна проти Бостона

Браун уперше зіграв проти «Селтікс» після літнього переходу до «Севенті Сіксерс». Він швидко отримав проблеми через фоли, набрав 13 очок і припустився чотирьох втрат. Перед стартовим вкиданням Тейтум спробував привітати колишнього партнера, торкнувшись його плеча та грудей, однак Браун не відповів на цей жест.

Тейтум і Браун тривалий час грали разом у «Бостоні» та здобули з командою чемпіонство НБА. Після матчу обидва баскетболісти не стали докладно коментувати передматчевий епізод. Тейтум сказав, що зосереджувався на підготовці до гри та перемозі, а Браун зазначив, що був сфокусований на тому, що найкраще для його команди, водночас відзначивши гру Тейтума.

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Епізод з Ембідом і турнірне становище

Наприкінці другої чверті центровий «Філадельфії» Джоел Ембід невдало приземлився після невлучної спроби з-під кільця й певний час залишався на майданчику. Згодом він продовжив гру, а на велику перерву «Селтікс» пішли за переваги 62:51.

Попри поразку, «Севенті Сіксерс» мають баланс 9–3 і посідають друге місце у Східній конференції. «Селтікс» із показником 9–2 перебувають попереду них.

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