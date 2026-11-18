Фестиваль Glastonbury оголосив хедлайнерами програми 2027 року Сема Фендера, Гаррі Стайлза та Біллі Айліш. Також у недільному слоті легенд має виступити Шер.

Головні імена програми

Про це 18 листопада 2026 року повідомило NME. Видання зазначає, що імена трьох хедлайнерів тривалий час фігурували в чутках. Натомість участь Шер у слоті легенд стала несподіванкою.

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Інші заявлені виконавці

До оприлюдненої частини лайнапу також увійшли Massive Attack, Sombr, Little Simz, The xx, Lily Allen, Ezra Collective, Kraftwerk, Angine De Poitrine, Robyn, Chvrches, Primal Scream, FKA Twigs, Mike D і Jamie T.

Оголошення стосується як трьох головних виконавців, так і артистів, заявлених для інших частин програми. NME подає перелік як склад фестивалю на цей момент, а не як остаточну програму.

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