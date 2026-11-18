У США дослідники Медичної школи Перельмана Університету Пенсильванії повідомили, що семаглутид у дорослих, які лікували ожиріння, був пов’язаний із більшим поліпшенням низки показників харчової поведінки та сприйняття тіла, ніж плацебо. Про це повідомляє News-Medical.

Результати опублікували в журналі International Journal of Eating Disorders. Автори зазначили, що зі зростанням застосування препаратів класу GLP-1 для лікування ожиріння важливо оцінювати їхній вплив на порушення харчової поведінки та образ тіла.

Як проводили дослідження

У рандомізованому плацебо-контрольованому випробуванні взяли участь 120 дорослих. Одній групі призначили семаглутид у дозі 2,4 мг, іншій — плацебо. Усі учасники також проходили структуровану програму зміни способу життя з консультаціями щодо харчування та рекомендаціями з фізичної активності.

Через 60 тижнів учасники, які отримували семаглутид, у середньому втратили близько 15% маси тіла. У групі плацебо середнє зниження маси тіла становило приблизно 3%.

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Зміни харчової поведінки

У групі семаглутиду зафіксували більше зниження показників втрати контролю над споживанням їжі, загальної вираженості проявів розладів харчової поведінки та занепокоєння щодо маси тіла й фігури. Учасники цієї групи також повідомляли про більше поліпшення образу тіла та меншу незадоволеність ним.

Серед людей, які на початку дослідження мали епізоди компульсивного переїдання або повний чи субклінічний розлад компульсивного переїдання, учасники групи семаглутиду частіше досягали ремісії та утримувалися від таких епізодів. Нові симптоми розладів харчової поведінки й клінічно значуще погіршення відповідних показників траплялися нечасто в обох групах.

Дослідники наголосили, що в невеликої кількості учасників під час випробування спостерігалися порушення харчової поведінки. Вони закликали регулярно оцінювати такі прояви впродовж лікування, особливо в пацієнтів з історією розладів харчової поведінки, та зазначили потребу в більших дослідженнях.

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