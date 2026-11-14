Семирічний хлопчик із ДЦП виконав символічний удар у матчі ліги ОАЕ — The National

У Шарджі, Об’єднані Арабські Емірати, семирічний Заїд Мустафа Аль-Фахаді, який має церебральний параліч, вийшов на поле разом з арбітрами та виконав символічний перший удар перед матчем Професійної ліги ОАЕ між «Шарджею» і «Шабаб Аль-Ахлі». Хлопець називає своїм футбольним кумиром Кріштіану Роналду, повідомляє The National.

Мрія про футбол

Заїд розповів виданню, що після удару по м’ячу відчув себе професійним футболістом. Відео його виходу на поле широко поширили в соціальних мережах. За словами хлопця, його однокласники спершу не повірили, що саме він виконав перший удар.

Церемонію організували Професійна ліга ОАЕ та фонд Nahr Al Hayat, пов’язаний з Emirates Red Crescent. Представниця фонду Сохер Абід повідомила, що ідея виникла під час зустрічі із Заїдом після операції, коли його запитали, що він хотів би зробити насамперед. Хлопець відповів, що хоче грати у футбол.

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Лікування та реабілітація

Батько хлопця Мустафа Аль-Фахаді сказав, що стан сина пов’язаний із нестачею кисню під час народження, яка, за його словами, вплинула на частину мозку, відповідальну за рух. Родина помітила труднощі, коли Заїду було два роки: він не міг ходити або стояти, а МРТ виявило проблему.

Заїд переніс кілька хірургічних втручань для поліпшення рухливості. За даними фонду, йому провели три операції на нозі, після чого він проходив інтенсивну фізичну реабілітацію та мовленнєву терапію. Батько повідомив, що син відвідує три сеанси фізіотерапії щотижня, а фінансову підтримку родині надав фонд Nahr Al Hayat.

Заїд навчається у звичайній школі Шарджі разом зі старшою сестрою. Батько пояснив, що обрав звичайну школу, оскільки труднощі сина мають фізичний, а не інтелектуальний характер. За його словами, запрошення на матч стало для хлопця важливою психологічною підтримкою.

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