Сенат Чехії схвалив резолюцію, якою виступив проти проведення в країні будь-яких спортивних заходів і турнірів за участю національних збірних або клубів Росії та Білорусі. Про це повідомляє Radio Prague International.

Позиція верхньої палати

Верхня палата чеського парламенту пояснила своє рішення тим, що Російська Федерація, держава-агресор, продовжує агресію проти України. У резолюції також зазначили, що багато російських спортсменів є офіцерами російських збройних сил, а національні збірні використовують для просування чинного режиму.

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Захист для хокейних команд

Сенат закликав уряд Чехії та Національне спортивне агентство забезпечити чеським хокейним збірним і клубам юридичний, дипломатичний та фінансовий захист. Це стосується випадків, коли міжнародні спортивні федерації можуть запровадити санкції проти чеських команд через відмову грати з російськими або білоруськими командами на турнірах за кордоном. Йдеться саме про захист чеських представників у міжнародних змаганнях.

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