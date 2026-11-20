Сенат Франції остаточно схвалив закон, який передбачає презумпцію правомірності дій поліцейських, що застосували зброю. За документ проголосували 205 сенаторів, проти — 110, повідомляє Cyprus Mail.

Що передбачає закон

Ініціатива передбачає, що поліцейський, який застрелив людину, користуватиметься презумпцією правомірності своїх дій, доки не буде доведено протилежне. Закон тривалий час підтримували представники ультраправих політичних сил.

Консервативна сенаторка Лоріан Жозанд із партії «Республіканці» заявила під час дебатів, що метою документа є надання правоохоронцям правового захисту, адаптованого до особливих умов їхньої роботи. За її словами, закон також має дозволити поліцейським уникати тримання під вартою для допитів.

Заперечення опонентів

Ліві парламентські групи мають намір звернутися до Конституційної ради Франції для розгляду закону, намагаючись зупинити його. Проти документа також виступили окремі законодавці, правозахисні організації та профспілки. Вони вважають, що закон може призвести до більшої кількості смертей і ускладнити родинам загиблих пошук справедливості.

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Уряд підтримав закон. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс назвав його важливим заходом для захисту працівників поліції, які працюють у небезпечних умовах.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт Морріс Тідболл-Бінц раніше висловив занепокоєння, що закон може посилити безкарність правоохоронців. У листі французькій владі він зазначив, що тягар пошуку доказів для спростування початкової презумпції правомірності не має покладатися на постраждалих та їхні родини, особливо коли ключові докази контролює влада.

Активістка Самія Ель-Хальфауї, племінника якої Сухейля вбив поліцейський у 2021 році, протестувала біля Сенату. Вона заявила, що встановити істину стане ще складніше.

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