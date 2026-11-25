Сенат Франції відхилив пропозиції щодо обов’язкового декларування криптоактивів у самостійному зберіганні вартістю від 100 тисяч євро, а також нового податку на прибуток від конвертації криптовалют у певні стейблкоїни. Про це повідомляє CoinDesk.

Декларування гаманців

Відхилена норма передбачала, що платники податків мають декларувати криптоактиви, які зберігають у гаманцях поза платформами-посередниками, якщо їхня сукупна вартість на 31 грудня становила щонайменше 100 тисяч євро. Власники криптоактивів побоювалися витоку таких даних, оскільки реєстр міг би полегшити злочинцям пошук потенційних жертв.

За даними місцевого видання Cryptoast, за перші вісім місяців року у Франції нарахували понад 70 випадків викрадення людей або незаконного утримання, пов’язаних із криптовалютами. Жандармерія вказувала, що витоки даних, які розкривають особи власників активів, їхні адреси та статки, є однією з причин великої кількості таких випадків. У лютому Міністерство фінансів Франції повідомило, що зловмисник отримав доступ до частини національного реєстру банківських рахунків FICOBA; витік торкнувся імен та домашніх адрес, пов’язаних із 1,2 мільйона рахунків.

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Заперечення уряду

Міністр з питань державних рахунків Давід Аміель заявив, що декларації про криптогаманці не допоможуть владі відстежувати криптоактиви, які використовують для відмивання коштів або податкового шахрайства. Він також нагадав, що директива ЄС DAC8 уже зобов’язує криптоплатформи передавати дані податковим органам.

Податок на стейблкоїни

Сенатори також відхилили поправку сенатора Паскаля Саволделлі, яка передбачала з 1 січня 2027 року оподатковувати прибуток від конвертації криптовалют у стейблкоїни, класифіковані за правилами ЄС як токени електронних грошей. Наразі у Франції обмін однієї криптовалюти на іншу не оподатковується: податок виникає під час продажу активів за євро або їх використання для оплати товарів. Аміель заперечив проти поправки, наголосивши, що такі токени не є законним платіжним засобом. Сенат також не підтримав поширення виїзного податку на криптоактиви.

Ці ініціативи вдруге не пройшли в межах бюджетного циклу: Національні збори Франції раніше схвалили правило про гаманці 3 листопада, а податок на стейблкоїни — 16 жовтня. Обидві пропозиції не були ухвалені після того, як депутати відхилили дохідну частину бюджету 458 голосами проти нуля.

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