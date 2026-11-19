Сенат Італії 19 листопада схвалив урядовий декрет про школи, який встановлює ліміт у 30% для іноземних учнів, що недостатньо володіють італійською мовою, в одному класі. За документ проголосували 86 сенаторів, проти — 46, повідомляє ANSA English.

Документ передадуть до нижньої палати

Декрет, який уряд називає спрямованим на посилення інтеграції у школах, тепер має розглянути Палата депутатів. Пакет також передбачає заборону учням носити бурки в італійських школах, обов’язок для батьків вивчати італійську мову та заходи підтримки учнів з інвалідністю.

Документ містить положення щодо протидії кібербулінгу та запобігання тому, щоб діти передчасно припиняли навчання.

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Суперечка щодо електронних підручників

У правлячій коаліції виникли розбіжності через поправку про зниження на 50% вартості підручників у цифровому форматі. Правоцентристська партія «Вперед, Італіє» проголосувала проти, однак пропозиція все одно пройшла завдяки підтримці центристської групи «Дія».

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що декрет містить «заходи здорового глузду, які не роз’єднують, а сприяють справжній інтеграції». Представниця опозиційної Демократичної партії Чечілія Д’Елія, навпаки, сказала, що документ «зводить стіни», додавши: «У класі жодна дитина не є іноземцем».

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