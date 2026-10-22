Сенат Мексики підтримав законопроєкт про обмеження готівки — Mexico News Daily

Сенат Мексики у вівторок схвалив законопроєкт про цифрову економіку та цифрові й електронні платежі. За документ проголосували 73 сенатори, проти — 34. Законопроєкт, який підтримала владна партія Morena, відкриває шлях до припинення приймання готівки, зокрема на автозаправках і пунктах оплати проїзду автомагістралями, повідомляє Mexico News Daily.

Палата депутатів схвалила документ раніше цього місяця. Закон набуде чинності після оприлюднення в Офіційному віснику федерації та промульгації федеральним урядом. Президентка Клаудія Шейнбаум внесла законопроєкт до Конгресу і, як очікується, невдовзі підпише його.

Повноваження для Міністерства фінансів

Закон надає Міністерству фінансів Мексики право визначати стратегічні сектори та види діяльності, у яких цифрові й електронні способи оплати будуть єдино дозволеними. Початковий перелік таких сфер відомство має опублікувати протягом 15 днів після появи закону в офіційному виданні.

Сам закон безпосередньо не забороняє готівкові платежі для всіх підприємств. У секторах, які визначить міністерство, готівкою або чеками можна буде розрахуватися, якщо цифрові платіжні системи тимчасово не працюватимуть.

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Мета документа — поширити цифрові платежі під час отримання державних послуг і купівлі товарів та послуг. Муніципальні, штатні та федеральні органи влади після запровадження закону мають приймати цифрові й електронні платежі. Серед передбачених методів — QR-коди, пристрої з технологією безконтактного зв’язку малого радіуса дії, платіжні картки, прямі зарахування та грошові перекази.

Критика опозиції

Голова економічного комітету Сенату, сенатор від Morena Еммануель Реєс заявив, що нові правила можуть допомогти малому й середньому бізнесу розширити способи оплати, пришвидшити операції та створювати підтверджувані записи про доходи. На його думку, це також може полегшити оцінку підприємств банками для надання кредитів.

Сенатор від партії «Громадянський рух» Франсіско Даніель Барреда розкритикував можливість зробити електронні платежі єдиним способом розрахунку в окремих секторах, назвавши це цифровим виключенням. Сенатор від Партії національної дії Хосе Максімо Гарсія заявив, що комісії за платіжні термінали та потреба в інтернеті можуть стати додатковим тягарем для малого бізнесу. Сенаторка Клаудія Аная також поставила під сумнів життєздатність закону, пославшись на поширеність неформальної зайнятості та відсутність банківських рахунків у значної кількості дорослих.

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