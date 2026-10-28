Сенат Нігерії рекомендував федеральному уряду перейменувати заклад освіти на честь Рубена Фасоранті — покійного національного лідера панйорубської соціально-політичної організації Afenifere. Рішення ухвалили 28 жовтня під час пленарного засідання верхньої палати парламенту.

Рекомендація Сенату

Як повідомляє Premium Times Nigeria, резолюцію прийняли після подання сенатора Аденії Адегбонміре, який представляє центральну частину штату Ондо та очолює сенатський комітет із питань судочинства, прав людини і правових питань.

Сенатори запропонували увічнити пам’ять Фасоранті та відзначити його внесок у розвиток освіти на південному заході Нігерії. За словами Адегбонміре, діяльність Фасоранті в освітній сфері істотно вплинула на його підхід до державного управління, зокрема на увагу до добробуту людей і гуманітарної роботи.

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Співчуття родині

Рубен Фасоранті помер минулого вівторка у віці 100 років. Президент Нігерії Бола Тінубу, губернатор штату Ондо Лакі Айєдатіва та інші губернатори південного заходу країни висловили співчуття з приводу його смерті.

Адегбонміре також заявив, що Фасоранті був відданим послідовником націоналіста й політика Обафемі Аволово, виступав проти військового правління та підтримував відновлення демократичного врядування. За словами сенатора, лідер Afenifere заохочував співпрацю з іншими соціально-політичними організаціями, зокрема Arewa та Ohanaeze Ndigbo.

Сенатор від північної частини штату Ондо Джіде Іпінсагба підтримав ініціативу, назвавши Фасоранті діячем, який зробив значний внесок у розвиток освіти та сприяв миру серед йоруба й у країні. Заступник голови Сенату Барау Джібрін, який головував на засіданні, схвалив пропозиції резолюції та доручив сенаторам ушанувати пам’ять Фасоранті хвилиною мовчання. Серед підтриманих пропозицій — створення делегації для висловлення співчуттів родині покійного та жителям штату Ондо.

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