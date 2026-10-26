Сенат Пакистану заблокував обмеження на дипломатичні паспорти — Dawn

Сенат Пакистану в Ісламабаді відхилив пропозицію внести законопроєкт, який передбачав обмеження на видачу дипломатичних паспортів державним міністрам, радникам, спеціальним помічникам прем’єр-міністра та високопоставленим держслужбовцям. Ініціативу щодо поправок до Закону про паспорти 1974 року внесли сенатор від PTI Фейсал Салім Рехман, а також сенатори Саміна Мумтаз Зегрі та Сайфулла Абро, повідомляє Dawn.

Що передбачав законопроєкт

Документ пропонував додати до закону нову статтю 12A. Вона мала заборонити видавати, повторно видавати або продовжувати дипломатичні паспорти державним міністрам, радникам і спеціальним помічникам прем’єр-міністра, федеральним секретарям, окрім секретаря із закордонних справ, а також генеральним директорам — лише на підставі обійманої посади.

За проєктом посадовці, які вже мали такі паспорти, мусили б здати їх уповноваженому органу протягом 30 днів після набуття законом чинності. Водночас ініціатива не обмежувала б їхнє право на звичайний або службовий паспорт, якщо воно передбачене іншими нормами. Вона також не скасовувала б право на дипломатичний паспорт, яке могло виникнути через іншу посаду, призначення або дипломатичне відрядження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиції сенаторів

Державний міністр внутрішніх справ Талал Чаудрі виступив проти законопроєкту, заявивши, що його автори пропонують змінити повноваження кабінету міністрів. Фейсал Салім Рехман у відповідь сказав, що дипломатичні паспорти мають бути лише у міністрів і не повинні розподілятися без обмежень.

Сенатор від Пакистанської народної партії Замір Хуссейн Гумро заперечив, що державний міністр також є представником парламенту. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що Правила про паспорти 2021 року передбачають видачу дипломатичних паспортів різним категоріям посадовців, зокрема державним міністрам.

Автори ініціативи вважали, що дипломатичний паспорт має видаватися відповідно до характеру та потреб дипломатичних або державних функцій, а не автоматично як привілей, пов’язаний зі статусом чи посадою. На їхню думку, зміни мали б чіткіше відокремити дипломатичні функції від політичного статусу та зробити систему видачі таких паспортів прозорішою.

Читай нас у