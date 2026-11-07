Сенат Парагваю усунув президента Пенью через банківську кризу — Deutsche Welle

Сенат Парагваю усунув президента Сантьяго Пенью з посади через банківську кризу, що виникла після краху цифрового банку Ueno. Сенатори переважною більшістю голосів визнали президента винним у неналежному виконанні службових обов’язків, повідомляє Deutsche Welle.

Посаду глави держави обійме віцепрезидент Педро Альяна, який працюватиме до завершення президентського терміну в серпні 2028 року. Пеня подав у відставку ще напередодні голосування. Водночас сенатори вирішили не приймати її, а провести процедуру імпічменту, через що він втратив довічне місце в Сенаті та імунітет, передбачені для колишніх президентів.

Після рішення Сенату прокуратура видала ордер на арешт усунутого президента і колишнього керівника центрального банку Карлоса Карвальйо в межах кримінального провадження.

Звинувачення щодо Ueno

Імпічменту передували претензії до Пеньї через його зв’язки з Ueno — одним із найбільших банків країни. Опозиційні депутати та представники правлячої партії, які виступили проти президента, звинуватили його в конфлікті інтересів, неналежному використанні пенсійних коштів і приховуванні порушень, пов’язаних із банком.

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Пеня продав акції Ueno Holding у квітні 2025 року. Законодавці також згадали два кредити, які він отримав від Ueno, як один з елементів підозр у неправомірному фінансовому зиску. У клопотанні про імпічмент ішлося і про можливе втручання президента в діяльність Інституту соціального забезпечення IPS та ймовірне сприятливе ставлення до Ueno.

Заморожені рахунки та державні кошти

Банк Ueno обслуговував близько 2,94 млн клієнтів — приблизно 60% дорослого населення Парагваю. Його застосунок, карткові платежі та перекази припинили працювати, а відділення закрилися. Клієнти не могли отримати доступ до заощаджень, зокрема до коштів, через які здійснювали пенсійні виплати.

Центральний банк Парагваю розпорядився розпочати процедуру врегулювання або закриття Ueno після того, як коефіцієнт платоспроможності установи впав нижче половини встановленого мінімуму. Станом на жовтень банк повідомляв про приблизно 800 млн доларів державних депозитів. Інститут IPS тримав у Ueno 355 млн доларів — близько 9% своїх інвестицій.

Правоохоронці затримали вісьмох топменеджерів Ueno, серед них засновника Мігеля Васкеса та президента банку Хуана Мануеля Густале. Ще 27 працівникам банку та пов’язаним із ним особам висунули обвинувачення, зокрема у зловживанні довірою та спробі шахрайства.

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