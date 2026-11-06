Сенат Польщі підтримав декриміналізацію допомоги в аборті — RMF24

Сенат Польщі 6 листопада підтримав новелу Кримінального кодексу щодо декриміналізації допомоги в аборті. Верхня палата також підтримала закон про обмеження заробітків і робочого часу лікарів, повідомляє RMF24.

Податкові зміни

Без поправок сенатори ухвалили закон, який запроваджує новий поріг оподаткування та нову ставку податку на доходи фізичних осіб. У повідомленні RMF24 не наведено параметрів нового порогу й ставки.

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Також без поправок Сенат прийняв так званий закон про верховенство права. Він покликаний врегулювати статус суддів, яких у джерелі названо «неправильно призначеними» у 2018–2026 роках.

Обсяг повідомлення

RMF24 повідомило лише про рішення Сенату щодо змін до кримінального, податкового та медичного законодавства, а також про закон щодо статусу суддів. Подробиць запропонованих змін до Кримінального кодексу, правил для лікарів і податкових норм джерело не наводить.

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