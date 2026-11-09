Сенат Пуерто-Рико викликав Deloitte на слухання щодо затримок виплат — The Rio Times

За даними The Rio Times, Сенат Пуерто-Рико викликав представників консалтингової компанії Deloitte та Ethree Solutions (E3) на публічні слухання щодо державної фінансової системи Íntegra PR. Слухання мали відбутися 9 листопада 2026 року в Сан-Хуані о 10:30 за місцевим часом.

Віцепрезидент Сенату Кармело Ріос Сантьяго заявив, що Deloitte була головною компанією, залученою до запровадження та розгортання ERP-системи. За його словами, система забезпечує ведення державних рахунків і платежів, а виплати тисячам постачальників центрального уряду затримуються на місяці.

Питання до компаній

Сенатори планують з’ясувати роль Deloitte у розробці, виборі та впровадженні платформи, а також встановити, хто брав участь у рішеннях щодо її вибору та створення. Ріос Сантьяго заявив, що хоче отримати детальну інформацію й докази щодо участі компанії в роботі над системою.

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Платформа Íntegra PR призначена для централізації фінансового обліку та бухгалтерських операцій більш як 60 державних установ. Посадовці Департаменту освіти Пуерто-Рико на слуханнях 5 листопада повідомили, що ERP-система затримала опрацювання рахунків за послуги, зокрема за програмами, які фінансуються з федеральних коштів.

Аудит системи

У жовтні 2026 року Офіс контролера Пуерто-Рико, незалежний аудитор острова, у межах аудиту повідомив про неналежні відшкодування витрат, виплачені Deloitte Financial Advisory Service — підрозділу Deloitte. Перевірка охоплювала роботи Департаменту казначейства Пуерто-Рико над ERP-системою з липня 2018 року до березня 2025 року.

Точну роль E3 у проєкті джерело не описує. Станом на час підготовки публікації відповіді Deloitte та E3 щодо виклику до Сенату не надходили.

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