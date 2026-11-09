Сенат США голосує за спрощення дозволів для енергопроєктів — The Guardian

У США Сенат проводить процедурне голосування щодо двопартійного законопроєкту Bipartisan American Affordability and Jobs Act (Baaja), який передбачає спрощення дозволів для великих інфраструктурних проєктів — від газопроводів до ліній електропередач для підключення відновлюваної енергетики. Президент Дональд Трамп закликав усіх сенаторів проголосувати за 417-сторінковий документ, який у Сенаті спонсорують двоє республіканців і двоє демократів, повідомляє The Guardian.

Сенатори-демократи Мартін Генріх і Шелдон Вайтгаус заявили, що мають достатньо голосів для ухвалення документа. Генріх сказав, що до законопроєкту в останній момент внесли зміни щодо консультацій із племенами, а також висловив переконання, що нові правила сприятимуть відновлюваній енергетиці більше, ніж викопному паливу.

Заперечення екологічних і корінних громад

Проти Baaja виступили Earthjustice, Sierra Club та Американський союз громадянських свобод. Організації вважають, що документ суттєво послабить екологічне законодавство, зокрема Закон про національну екологічну політику (NEPA), і може прискорити будівництво газопроводів та центрів утримання Імміграційної та митної служби США.

Представники корінних народів також закликали сенаторів відхилити законопроєкт. За їхніми словами, він послаблює юридичний обов’язок федеральної влади консультуватися з племенами щодо проєктів, які можуть їх зачіпати. Активісти протестували біля будівлі лідера меншості в Сенаті Чака Шумера, висловлюючи занепокоєння, що нові правила спростять спорудження дата-центрів.

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Аргументи прихильників

Прихильники документа наголошують, що у США надто довго реалізують масштабні проєкти. Baaja має спростити федеральні правила для міжштатних ліній електропередач, скоротити строки процедур за Законом про зникаючі види та звузити сферу застосування NEPA. Законопроєкт також змінює правила судового забезпечення дотримання вимог NEPA.

Частина прихильників чистої енергетики підтримує реформу, оскільки нестача мережевої інфраструктури стримує підключення вітрових, сонячних електростанцій і систем накопичення енергії. Наприкінці 2025 року в черзі на приєднання до електромереж перебували проєкти генерації та зберігання загальною потужністю 2060 ГВт.

Водночас оцінки впливу Baaja на викиди різняться. Аналіз Rhodium Group передбачає скорочення внутрішніх викидів у разі ухвалення закону, тоді як модель професора Університету Пердью Кевіна Кірчера показала можливе їхнє зростання. Кірчер наголосив, що моделі ще не пройшли рецензування після внесення законопроєкту 30 вересня.

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