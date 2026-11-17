Сенат США проголосував 70 голосами проти 27 за припинення дебатів щодо замінної поправки до двопартійного пакета реформи дозвільних процедур. Це процедурне рішення наближає фінальне голосування за законопроєкт до перерви в роботі Конгресу на День подяки, повідомляє The Hill.

Що передбачає законопроєкт

Документ має назву Bipartisan American Affordability and Jobs Act. Він покликаний пришвидшити спорудження енергетичних, гірничодобувних та інфраструктурних об’єктів, а також передбачає обмеження екологічних оскаржень за законами про чисту воду, охорону видів, національну екологічну політику та охорону історичної спадщини.

Ініціатива передбачає суттєве нарощування пропускної здатності ліній електропередач. За чинними правилами будівництво нових ліній може тривати десять і більше років, а законопроєкт може скоротити цей термін до п’яти-шести років. Федеральній комісії з регулювання енергетики планують доручити встановити строки для модернізації мереж і впровадження передових технологій, якщо їхні переваги переважатимуть витрати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підтримка та заперечення

Замінна поправка, внесена сенаторкою-республіканкою Шеллі Мур Капіто, посилює положення щодо енергоспоживання центрів обробки даних і захисту суверенітету племен. Вона також розширює перелік органів, які можуть бути провідною агенцією для проєкту, включивши до нього органи влади штатів і племен.

Сенатор-демократ Мартін Генріх заявив, що законопроєкт має забезпечити оплату центрами обробки даних спожитої електроенергії та модернізації мережі, потребу в якій вони створюють. Водночас сенаторка Кетрін Кортес Масто вимагала вилучити положення, яке стосується закону про охорону історичної спадщини, і заявляла, що без змін може виступити проти винесення документа на фінальне голосування.

Проти законопроєкту виступили екологічні організації Sierra Club, Natural Resources Defense Council і Southern Environmental Law Center. Сенатор Джефф Мерклі заявив, що ініціатива прискорює видобуток і спалювання викопного палива та полегшує будівництво центрів обробки даних, які отримують електроенергію безпосередньо від газових електростанцій. Документ ще має схвалити Палата представників США, а президент Дональд Трамп заявив про повну підтримку законопроєкту.

Читай нас у