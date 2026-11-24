Комітет Сенату США перевіряє, чи міг віцепрезидент Джей Ді Венс вплинути на надання трейдинговій компанії Vitol права продавати венесуельську нафту. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на лист сенаторки-демократки від Нью-Гемпширу Меггі Гассан, адресований Венсу.

У листі Гассан висловила серйозне занепокоєння, що Венс міг використати посаду, аби допомогти великому політичному донору отримати вигідні можливості для бізнесу, пов’язаного з венесуельською нафтою. У січні, після початку роботи нового складу Конгресу, вона має очолити Комітет Сенату з внутрішньої безпеки та урядових справ.

Сенаторка просить офіс Венса до 14 грудня надати документи, зокрема листування Венса або його співробітників із трейдером Vitol Джоном Аддісоном чи самою компанією.

Ймовірна зустріч у Монтані

Розслідування відбувається після повідомлень про ймовірну зустріч Венса з Аддісоном у грудні 2025 року в елітному Yellowstone Club у штаті Монтана. За словами поінформованої людини, вони нібито говорили про Венесуелу та про те, як швидко можна було б продати її нафту, якби США гіпотетично отримали контроль над нафтовими запасами країни.

За цими даними, Аддісон сказав Венсу, що Vitol добре підготовлена до такої роботи. Венс і Аддісон заперечили, що така зустріч відбулася. Гассан зазначила у листі, що дані про польоти вказують на перебування приватного літака Аддісона та урядового літака Венса в одному аеропорту Монтани в день імовірної зустрічі.

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Прессекретар Венса Люк Шредер заявив, що нібито зустріч в аеропорту не відбувалася. Водночас у первинному повідомленні про ймовірну зустріч не йшлося, що вона сталася саме в аеропорту.

Ліцензії та внески

Аддісон підтвердив, що 5 січня міністр енергетики США Кріс Райт зателефонував йому в Г’юстоні та запитав, чи хоче Vitol продавати венесуельську нафту міжнародним покупцям. Міністерство енергетики США підтвердило факт розмови Райта з Аддісоном щодо Венесуели.

Протягом кількох днів Vitol та її конкурент Trafigura отримали спеціальні ліцензії на продаж венесуельської нафти. За оцінками незалежних експертів, компанії заробили на її реалізації сотні мільйонів доларів.

За даними Федеральної виборчої комісії США, Аддісон пожертвував 300 тисяч доларів у 2022 році політичному комітету Protect Ohio Values, який підтримував успішну кампанію Венса до Сенату. У 2024 році Аддісон і його дружина Шеннон внесли 7 мільйонів доларів до політичних комітетів, що підтримували повернення Дональда Трампа до Білого дому.

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