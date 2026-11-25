Комітет Сенату США з асигнувань у проєкті законопроєкту про оборонні видатки запропонував суттєво скоротити фінансування розробки ARRW Increment 2 — нової версії американської гіперзвукової ракети повітряного базування AGM-183A. Військово-повітряні сили США просили на програму 296,269 млн доларів у бюджеті на 2027 фінансовий рік, однак документ передбачає зменшення цієї суми на 222,188 млн доларів.

Як повідомляє The War Zone, сенатори вважають запитані витрати передчасними. Додаткових пояснень щодо такого скорочення в супровідних документах до законопроєкту не наведено.

Ракета для рухомих цілей

ARRW Increment 2 має отримати нову головку самонаведення, яка дозволить уражати рухомі об’єкти, зокрема кораблі противника. У бюджетних документах ВПС США зазначали, що кошти планували спрямувати на технологічні роботи, інтеграцію запланованих удосконалень, проєктування, модернізацію обладнання та випробування.

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За початковим планом, ВПС мали укласти перший контракт на роботи за програмою ARRW Increment 2 у січні 2027 року. Як саме запропоноване зменшення фінансування позначиться на цих планах, наразі невідомо.

Скорочення для балістичної ракети

Комітет також пропонує урізати фінансування іншої ініціативи ВПС — нової балістичної ракети повітряного базування. Для цієї програми військові запитували 49,5 млн доларів, а проєкт бюджету передбачає скорочення на 37,129 млн доларів. ВПС планували створити новий офіс програми, розпочати проєктні роботи та розробку засобів для випробувань.

Водночас базова версія AGM-183A вже перейшла до виробництва: у жовтні Lockheed Martin отримала контракт на 694 млн доларів. Ракету планують інтегрувати на бомбардувальники B-52 і B-1. ARRW використовує ракетний прискорювач, який виводить гіперзвуковий планерний блок на потрібну швидкість і висоту, після чого він рухається до цілі в атмосфері зі швидкістю понад Мах 5.

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